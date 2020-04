Roma, picchia la compagna e la figlia di tre mesi: 40enne in manette

È successo nella mattinata di giovedì scorso nel quartiere San Giovanni di Roma, all’interno di un appartamento situato in vita Albalonga. Dopo una violenta lite, un uomo di 40 anni ha colpito con violenti schiaffi e calci la compagna. In preda alla furia ha colpito anche la figlia di soli tre mesi. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa della coppia. Questi si sono infatti preoccupati dopo aver sentito le urla provenire dalla loro abitazione, sentivano l’uomo che minacciava la compagna.

In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta aggressione avvenuta pochi giorni fa a Roma. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia hanno trovato la vittima terrorizzata e in lacrime, tra le braccia teneva la figlia. La neonata di soli tre mesi sulla testa aveva un’ecchimosi causata dalle percosse del padre. Alla vista dei poliziotti l’uomo non si è affatto calmato, ha infatti continuato a minacciare di morte la compagna. Ha anche minacciato gli agenti.

Dopo l’aggressione le vittime sono state accompagnate in ospedale. La neonata è stata ricoverata alcuni giorni per accertamenti, la donna è stata invece medicata e dimessa con una prognosi di 21 giorni. Il 40enne, già noto alle forze dell’ordine a causa del suo comportamento violento, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, violenza e minacce a pubblico ufficiale. Dopo l’arresto è stato accompagnato al carcere di Regina Coeli. Nei suoi confronti è stato anche disposto il divieto di avvicinamento alla compagna e alla figlia.