Castelnovo Monti, botte e minacce alla compagna: 23enne denunciato

È finalmente finito l’incubo di una donna di 27 anni, minacciata e picchiata da tre anni dal compagno violento all’interno del loro appartamento situato a Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Le minacce e i maltrattamenti sono iniziati nel 2017, poco dopo la nascita del primo figlio della coppia. Il compagno violento della vittima, un ragazzo di 23 anni, ha continuato a picchiarla anche quando era incinta del loro secondo figlio.

Il 23enne sfogava spesso la sua rabbia contro la compagna, la picchiava anche davanti al figlio. Il ragazzo la accusava di essere la causa dei loro problemi economici, dal momento che non lavorava le diceva di chiedere i soldi alla sua famiglia per contribuire alle spese di casa. Ogni volta che la 27enne non assecondava le sue richieste lui la picchiava e minacciava. Le cose sono peggiorate quando la vittima ha scoperto che il compagno la tradiva, lui ha però continuato ad aggredirla con violenza, la prendeva a calci e schiaffi anche davanti alla sua amante. Durante uno degli episodi di violenza l’ha presa per il collo, ha aperto una finestra e ha minacciato di ucciderla.

Stanca di subire le minacce e i maltrattamenti del compagno violento, la 27enne ha trovato il coraggio di denunciarlo. Il 23enne è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e percosse. Nei suoi confronti è stata emessa una misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima. Il ragazzo non si potrà avvicinare a più di 1000 metri dall’ex compagna e dai luoghi da lei frequentati.