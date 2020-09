Saludecio, 34enne picchia per l’ennesima volta la compagna: arrestato

La violenta vicenda si è svolta la scorsa notte a Saludecio, comune della provincia di Rimini in Emilia-Romagna. Un uomo di 34 anni, in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, ha aggredito con violenza la compagna, una donna di 37 anni. Le urla in pena notte hanno spaventato non poco i vicini di casa della coppia, hanno infatti allarmato subito le forze dell’ordine.

Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo dell’aggressione avvenuta la notte scorsa a Saludecio, tutto sembrava tranquillo, c’era silenzio. Gli agenti dopo aver ricevuto la segnalazione hanno voluto accertarsi che la situazione fosse davvero tranquilla. Per entrare all’interno dell’appartamento della coppia i carabinieri hanno dovuto convincere l’uomo ad aprire la porta, una volta dentro hanno trovato la 37enne in preda alla paura, aveva il volto e il corpo pieni di lividi. Il 34enne era completamente ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La vittima è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa alle percosse subite dal compagno violento. I medici, dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di 25 giorni per i traumi riportati. Non era la prima volta che il compagno la picchiava. In passato più volte l’aveva infatti maltrattata e aggredita. Lei lo aveva già denunciato, nei confronti dell’uomo era stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna. Da poche settimane lei aveva però deciso di tornare a casa con la speranza che stavolta lui non l’avrebbe più picchiata, ma così non è stato. Il 34enne è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni, dopodiché è stato portato nel carcere di Rimini.