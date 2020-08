Pozzuoli, calci e pugni alla compagna davanti ai figli: 28enne in manette

È successo nei giorni scorsi a Pozzuoli, comune della città di Napoli, all’interno di un appartamento situato in via Annecchino. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, un uomo di 28 anni si è scagliato con violenza contro la compagna. Non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti ai danni della vittima.

Mentre i due litigavano animatamente, il 28enne si è lasciato travolgere da uno scatto d’ira e ha iniziato a picchiare la donna con pugni e calci. Ad assistere all’ennesima aggressione i figli minori della coppia. Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento della coppia, sono stati probabilmente i loro vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al violento litigio. In seguito alla segnalazione, la polizia si è immediatamente recata sul luogo della vicenda avvenuta pochi giorni fa a Pozzuoli.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato un uomo molto agitato e arrabbiato, la donna era invece molto turbata. Agli agenti la vittima ha confessato che non era la prima volta che il compagno la picchiava per futili motivi, anche davanti ai loro figli. Il 28enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.