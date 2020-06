Catania, calci e pugni alla compagna per gelosia: 38enne ai domiciliari

La violenta aggressione è avvenuta nella serata di ieri 5 giugno 2020 a Catania. Un uomo di 38 anni, dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche, si è scagliato violentemente contro la compagna, una donna di 33 anni. Il motivo? Stando alle prime informazioni sul caso l’uomo sarebbe andato su tutte le furie a causa dell’eccessiva gelosia che prova per la compagna.

Mentre i due litigavano il 38enne ha iniziato a colpire la donna con calci e pugni. Lei in preda alla paura ha approfittato di un momento di distrazione del compagno per allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione della vittima, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta nella serata di ieri a Catania. Giunti all’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata, ha confessato che il compagno la picchiava e maltrattava da circa tre mesi. La 33enne è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dal compagno violento, la sua prognosi è di 12 giorni.

Intanto, dopo la denuncia della vittima nei confronti dell’ormai ex compagno, i carabinieri hanno fermato e interrogato il 38enne. Nei confronti dell’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria. La 33enne ha lasciato la casa in cui viveva con il compagno, adesso potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita.