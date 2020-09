Tivoli, 25enne picchia la compagna davanti alla figlia di tre mesi: arrestato

La violenta aggressione è avvenuta nella serata di domenica 30 agosto a Tivoli, comune della città di Roma. In seguito all’ennesima lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un ragazzo romano di 25 anni si è scagliato con violenza contro la compagna, una ragazza di 26 anni. Mentre litigavano lui l’ha spinta contro un vaso.

In preda alla paura e stanca del comportamento violento del compagno, è stata la 26enne ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine alla violenta vicenda. In seguito alla richiesta di aiuto immediato è stato l’intervento della Polizia di Stato sul luogo della vicenda avvenuta domenica sera a Tivoli. Poco distante dall’appartamento della coppia gli agenti hanno notato il ragazzo, lui vedendoli si è buttato a terra. Ai poliziotti il 25enne ha raccontato di aver litigato con la compagna e di averle dato uno schiaffo mentre era molto arrabbiato. Quando lo hanno perquisito, gli agenti hanno trovato nel suo zaino un coltello con una lama lunga 12 cm.

Picchiata ancora dal compagno violento, chiama la Polizia e lo fa arrestare

I poliziotti hanno poi ascoltato anche la versione della vittima, ben diversa da quella fornita dal ragazzo. Lui non si è infatti limitato a colpirla con uno schiaffo. La ragazza ha infatti raccontato che durante la lite lui l’ha afferrata per il collo e l’ha spinta contro un vaso che si è rotto e l’ha ferita. Lei aveva in braccio la figlia di tre mesi, spaventata è scappata e ha chiesto aiuto ai vicini di casa. Questi hanno cercato di allontanare il 25enne, prima di andare via lui ha però colpito ancora una volta la 26enne con uno schiaffo. La ragazza ha confessato che non era la prima volta che il compagno la picchiava, fino ad ora però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Rebibbia.