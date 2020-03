Primavalle, picchia la compagna per gelosia: 50enne in manette

La violenta aggressione è avvenuta a Primavalle, noto quartiere di Roma. Un uomo di 50 anni ha maltrattato per l’ennesima volta la compagna in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per gelosia. L’uomo l’ha presa per i capelli, l’ha strattonata con violenza e le ha sbattuto ripetute volte il volto sul pavimento. La vittima ha approfittato di un momento di distrazione del compagno e si è rifugiata a casa dei suoi vicini di casa per sfuggire all’aggressione del 50enne.

Sono stati i vicini di casa della vittima ad allarmare le forze dell’ordine. Dopo aver ricevuto la segnalazione, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta a Primavalle. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna in preda alla paura e in lacrime, ha confermato di essere stata picchiata dal compagno violento. Ai poliziotti ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti ormai da tempo. Fino ad ora però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo perché aveva paura di ripercussioni a causa della sua eccessiva aggressività.

I poliziotti dopo essersi recati a casa dell’uomo, lo hanno portato negli uffici di Polizia dopodiché lo hanno arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna è stata invece trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo le percosse subite. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 15 giorni.