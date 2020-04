Bari: schiaffi, pugni, calci e sputi alla compagna in strada, arrestato 45enne

Pochi giorni fa, il video di un uomo che picchiava per le strade di Bari la compagna è diventato virale sul web. Tanta l’indignazione provata da chi ha guardato il video in cui un uomo di 45 anni prendeva a schiaffi, pugni, calci e sputi la giovane compagna di 23 anni. La polizia è riuscita a risalire al luogo della violenta aggressione tramite una segnalazione.

Dopo aver rintracciato la vittima, gli agenti hanno provato a lungo a convincerla a denunciare il compagno violento, lei si è però rifiutata di farlo. La ragazza ha addirittura provato a difendere l’uomo dicendo che si era trattato di un caso isolato, avvenuto in un momento di gelosia. Le parole della 23enne non corrispondono però alla realtà. I due convivevano da circa sette mesi, in seguito allo svolgimento delle indagini i poliziotti hanno appurato che non era la prima volta che il 45enne picchiava con violenza la compagna.

Gli agenti si sono quindi recati nell’appartamento della coppia a Bari, in casa c’era anche la vittima al loro arrivo. I poliziotti hanno portato l’uomo in Questura, dopodiché lo hanno arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto il 45enne è stato condotto nel carcere di Bari.