Padova, picchia la compagna dopo una lite: 44enne in manette

La violenta vicenda si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 29 gennaio 2020, a Vigodarzere, comune della città di Padova. Un uomo di 44 anni di origine romena, a seguito di una furiosa lite scoppiata tra le mura domestiche, ha iniziato a insultare, minacciare e picchiare con violenza la compagna, sua coetanea.

In preda alla furia l’uomo ha iniziato a colpire la donna, sfogando la sua rabbia contro di lei. La violenta aggressione ha causato alla donna diverse ecchimosi. Dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto della vittima, probabilmente ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della coppia. In seguito alla segnalazione, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta ieri in provincia di Padova.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 44enne ancora in preda alla rabbia, mentre inveiva contro la sua compagna. I carabinieri lo hanno subito bloccato e portato in caserma. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Due Palazzi. La donna è stata invece accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito all’aggressione. I medici dopo averla visitata e medicata, l’hanno dimessa con una prognosi di tre giorni.