Monselice: 34enne per mesi picchia la compagna davanti ai figli piccoli

È successo a Monselice, comune della città di Padova, un uomo moldavo di 34 anni da mesi maltrattava e picchiava la compagna all’interno del loro appartamento. Ad asistere alle scene di violenza domestica spesso c’erano anche i figli piccoli della coppia. L’uomo era molto geloso e violento, prima si limitava solo ad insulti, vessazioni psicologiche e mortificazioni nei confronti della compagna, da qualche mese aveva iniziato anche a picchiarla.

In seguito alle liti che scoppiavano tra loro nella loro abitazione a Monselice, il 34enne sfogava la sua ira contro la donna. La minacciava e picchiava violentemente, anche davanti ai loro figli piccoli. Stanca di continuare a subire i maltrattamenti del compagno violento, la vittima si è recata dai carabinieri di Monselice per denunciarlo. Tanti gli episodi di violenza raccontati agli agenti, la donna ha raccontato che durante uno dei litigi l’uomo le aveva preso il telefono e lo aveva lanciato dalla finestra rompendolo.

Per sfuggire alle botte e ai maltrattamenti del compagno, la donna si è rifugiata a casa dei suoi genitoi. Lui, però, per punirla non le faceva vedere quasi mai i loro figli. Quando glielo permetteva poteva vederli solo in presenza dei genitori di lui. Dopo aver svolto le dovute indagini, i carabinieri al 34enne hanno notificato il provvedimento del giudice. L’uomo dovrà lasciare la casa di famiglia e non potrà avvicinarsi né ai figli né alla compagna.