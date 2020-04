Avezzano, picchia e maltratta i genitori per i soldi della droga: arrestato

È successo pochi giorni fa ad Avezzano, comune della provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Un uomo di 31 anni da tempo maltrattava e minacciava i genitori facendoli vivere nella paura. Il motivo? Pretendeva da loro i soldi per acquistare la droga, da tempo ha problemi di tossicodipendenza. Gli episodi di violenza e i continui maltrattamenti andavano avanti dal 2015.

L’uomo aveva un comportamento oppressivo e vessatorio nei confronti dei suoi genitori, entrambi temevano per la loro incolumità ed è per questo che per molto tempo hanno subito senza trovare il coraggio di chiedere aiuto. Stanchi di subire i maltrattamenti del figlio violento, le vittime hanno trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato per loro un incubo da anni. In seguito alle dovute indagini svolte, i poliziotti hanno accertato il comportamento violento e vessatorio del 31enne ai danni dei suoi genitori.

Gli agenti hanno accertano numerosi episodi di violenza avvenuti all’interno del loro appartamento ad Avezzano. In più occasioni le violenti liti e i maltrattamenti hanno causato gravi lesioni al padre del 31enne. L’uomo è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Avezzano.