Nola, picchia il padre e la zia per i soldi della droga: 25enne in manette

La violenta aggressione si è svolta a Nola, comune della città di Napoli. Un ragazzo di 25 anni dopo essersi recato a casa del padre e della zia si è scagliato con violenza contro di loro. Il motivo? Pretendeva che assecondassero la sua ennesima richiesta di denaro. I soldi gli servivano per acquistare la droga.

Non appena i familiari del ragazzo si sono rifiutati di dargli il denaro che gli aveva chiesto, il ragazzo si è lasciato travolgere da un momento d’ira e li ha aggrediti con violenza. Un vicino di casa dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dall’appartamento in cui si sono svolti i fatti, si è spaventato e ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta tra le mura domestiche di un appartamento situato a Nola.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il padre e la zia del ragazzo terrorizzati, lui era ancora in preda alla furia. Ai carabinieri hanno raccontato che li aveva picchiati e minacciati. Hanno poi confessato che non era la prima volta che manifestava comportamenti violenti nei loro confronti per ottenere i soldi utili per comprare la droga. Il 25enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Dopo l’arresto il ragazzo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.