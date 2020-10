Susa, maltratta la madre e la sorella per i soldi della droga: arrestato

Da tempo un ragazzo di 24 anni minacciava e maltrattava la madre e la sorella per ottenere da loro i soldi per acquistare la droga, i fatti si sono svolti a Susa, comune della città di Torino. Ogni giorno il ragazzo prelevava denaro arrivando a prosciugare non solo l’intera pensione della madre ma anche lo stipendio della sorella.

A mettere fine all’incubo di madre e figlia sono stati i carabinieri di Susa. Gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno arrestato il 24enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Da tempo la madre e la sorella del ragazzo erano costrette a vivere nel terrore. Avevano sempre paura di essere picchiate se avessero rifiutato di assecondare le sue continue richieste di denaro. Dopo aver svolto le dovute indagini, i carabinieri hanno accertato il comportamento violento e minaccio del 24enne nei confronti della madre e della sorella.

Gli agenti hanno anche scoperto che ad ottobre, davanti al rifiuto della mamma di dargli i soldi che le aveva chiesto, il ragazzo l’ha colpita ad un braccio facendola finire al pronto soccorso. Dopo essere stata visitata e medicata la donna è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Dopo l’arresto il 24enne è stato portato nel carcere di Torino. La madre e la sorella potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura di essere maltrattate e minacciate da lui.