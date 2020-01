Corsico, 19enne picchia e minaccia la madre e la nonna per i soldi della droga

La violenta vicenda è accaduta a Corsico, comune della città di Milano. Un ragazzo di 19 anni, disoccupato, da circa due anni minacciava, insultava e picchiava la madre e la nonna. Il motivo? Pretendeva da loro i soldi per acquistare la droga. In più occasioni il ragazzo rientrava a casa sotto l’effetto di sostenze stupefacenti e iniziava ad insultare pesantemente la madre e la nonna. Se le due si rifiutavano di assecondare le sue richieste di denaro le aggrediva sia verbalmente che fisicamente.

In seguito a diverse denunce, i carabinieri della compagnia di Corsico hanno svolto le dovute indagini per mettere fine all’incubo delle due vittime. I maltrattamenti ai danni delle due donne andavano avanti dal 2017, nel pomeriggio del 7 gennaio 2020 si sono recati a casa delle due donne, dove vive anche il 19enne, per trarre in arresto il ragazzo. Il 19enne è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo l’arresto il ragazzo è stato portato nella comunità di recupero Casa Daniela di Garlasco, nel Pavese. La madre e la nonna del 19enne potranno finalmente tornare a vivere serenamente la loro vita, senza avere più paura dei maltrattamenti e delle aggressioni fisiche e verbali del figlio e nipote violento.