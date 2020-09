Portici, per soldi picchia la sorella e minaccia i genitori: arrestato 30enne

La violenta aggressione si è svolta a Portici, comune della città di Napoli. Un uomo di 30 anni ha minacciato di morte per l’ennesima volta i suoi genitori, subito dopo ha picchiato con violenza la sorella. Il motivo? Pretendeva dei soldi per poter riparare la sua auto, la sorella si era però rifiutata di assecondare la sua richiesta di denaro.

Il 30enne era completamente ubriaco quando ha minacciato i suoi genitori e ha picchiato la sorella. In preda alla furia si è anche scagliato contro molti oggetti presenti all’interno dell’abitazione in cui vive con la sua famiglia. Ha messo a soqquadro le stanze e danneggiato molti mobili, probabilmente sperava di trovare del denaro. In preda alla paura e all’agitazione sono stati i familiari del 30enne ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine alla violenta vicenda. In seguito alla loro richiesta di aiuto, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato a Portici.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo completamente ubriaco e in evidente stato di agitazione. In seguito ai dovuti accertamenti i carabinieri hanno accertato che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti violenti ai danni della sua famiglia. Il 30enne è stato quindi arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Poggioreale.