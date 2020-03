Ostia, minaccia e picchia il padre per i soldi della droga: arrestato 19enne

È successo nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo 2020 a Ostia, comune della città di Roma. Un ragazzo di soli 19 anni per l’ennesima volta ha minacciato e aggredito con violenza il padre. Il motivo? Pretendeva da lui i soldi per acquistare la droga. L’uomo, stanco del comportamento violento del figlio, ha deciso di chiamare la polizia per mettere fine all’ennesima lite.

In seguito alla segnalazione dell’uomo, immediato è stato l’intervento della polizia sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Ostia. Alla vista degli agenti il ragazzo non si è affatto calmato, al contrario ha continuato ad inveire contro il padre pretendendo da lui la somma di denaro richiesta. Il 19enne ha anche minacciato il padre dicendogli che gli avrebbe bucato le gomme della sua auto. Ai poliziotti l’uomo ha raccontato che i maltrattamenti e le minacce vanno avanti ormai da tempo. Il figlio ogni mese spende quasi tutta la pensione di invalidità del padre per comprare la droga.

I vicini di casa di padre e figlio hanno confermato ai poliziotti che i litigi e i maltrattamenti vanno avanti da tempo. In più occasioni hanno sentito il ragazzo minacciare in modo animato il padre. Il 19enne è stato arrestato dalla polizia con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.