Acerra, chiede soldi alla moglie poi la picchia: 57enne in manette

La violenta aggressione si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 2 maggio 2023 ad Acerra, comune della città di Napoli in Campania. In seguito ad un litigio avvenuto tra le mura domestiche un uomo di 57 anni si è scagliato con violenza contro la moglie. In preda all’ira l’ha più volte colpita con schiaffi e calci.

Sembra che sia stato proprio lui ad allarmare le forze dell’ordine dopo aver aggredito con violenza la moglie. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui si sono svolti i fatti, un appartamento situato in via Conte di Lemos ad Acerra. Giunti sul posto gli agenti sono stati avvicinati da una donna, la vittima. Ai poliziotti ha raccontato che il marito l’aveva picchiata, il motivo? Si era rifiutata di assecondare la sua richiesta di denaro e ciò l’aveva mandato su tutte le furie.

La donna ha anche rivelato che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti violenti nei suoi confronti, in altre occasioni infatti l’aveva picchiata. Il 57enne è stato subito fermato e arrestato dagli agenti con l’accusa di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. La moglie dopo l’arresto potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza aver paura di essere aggredita ancora dal marito violento.

