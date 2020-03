Fiumicino, minaccia la madre con un coltello per soldi: arrestato 46enne

La violenta aggressione si è svolta a Fiumicino, comune della città di Roma. Un uomo di 46 anni si è scagliato con violenza contro l’anziana madre, l’ha minacciata chiedendole di dargli dei soldi. Per cercare di convincere la madre ad assecondare la sua insistente richiesta di denaro, l’ha minacciata anche con un coltello.

In preda alla paura il nipote della donna anziana è corso in strada per chiedere aiuto e ha fermato una volante della polizia. In seguito alla richiesta di aiuto del ragazzo i poliziotti si sono subito recati sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Fiumicino. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 46enne in giardino in evidente stato di agitazione, aveva ancora con sé il coltello con il quale ha minacciato la madre.

L’anziana donna in preda alla paura si era chiusa all’interno di una camera per sfuggire all’aggressione del figlio violento. I poliziotti hanno provato a far calmare l’uomo, ma a nulla sono serviti i loro tentativi, il 46enne ha infatti continuato ad inveire contro la madre e a minacciarla di morte. Gli agenti hanno quindi arrestato l’uomo con le gravi accuse di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate, minaccia e violenza a Pubblico Ufficiale.