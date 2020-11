Tor Bella Monaca: per soldi picchia e maltratta la madre per 8 anni

È finalmente finito l’incubo di un’anziana donna maltrattata per otto anni dal figlio 41enne tra le mura domestiche, un appartamento situato a Tor Bella Monaca, nota frazione di Roma. Da anni l’uomo abusava di stupefacenti e alcool, per questo continuava a chiedere alla madre il denaro per soddisfare le sue dipendenze.

I maltrattamenti e le estorsioni di denaro sono iniziati nel 2012. Ogni volta che la vittima provava a rifiutare le sue richieste di denaro l’uomo andava su tutte le furie. In più occasioni l’ha maltrattata, minacciata di morte, insultata pesantemente e picchiata, soprattutto quando rientrava a casa completamente ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti. Il 41enne ha fatto vivere la madre nel terrore per molti anni per convincerla a dargli il denaro che le chiedeva.

Stanca di subire i continui maltrattamenti, sia fisici che verbali, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al suo incubo. In seguito alle dovute indagini, tanti sono stati gli episodi di violenza domestica accertati dai poliziotti di Tor Bella Monaca. Nei confronti del 41enne il Tribunale di Roma ha emesso l’ordinanza del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla madre per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. La donna potrà finalmente smettere di avere paura di essere maltrattata e picchiata dal figlio violento.