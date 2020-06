Valmontone, 34enne minaccia e aggredisce i genitori per soldi: arrestato

È successo a Valmontone, comune della città di Roma. Da tempo un uomo di 34 anni maltrattava e minacciava gli anziani genitori per costringerli ad assecondare le sue continue richieste di denaro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per il reato di maltrattamenti in famiglia, aggrediva i genitori sia verbalmente che fisicamente, li minacciava anche di morte.

Ancora una volta l’uomo ha chiesto dei soldi ai genitori, la madre ha 70 anni il padre invece 76. Non appena i due si sono rifiutati di assecondare l’ennesima richiesta di denaro, il 34enne è andato su tutte le furie e ha iniziato ad aggredirli verbalmente e fisicamente. Dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, i carabinieri della stazione di Valmontone si sono precipitati sul luogo della violenta vicenda. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, stava ancora minacciando e aggredendo i suoi genitori.

I carabinieri hanno subito bloccato il figlio violento della coppia e prestato i primi soccorsi alle vittime. Dopo aver accertato che le continue richieste di denaro del 34enne si trasformavano spesso in aggressioni fisiche e verbali, gli agenti hanno arresto l’uomo con le gravi accuse di minacce e maltrattamenti in famiglia. Nei confronti del 34enne è stato disposto il divieto di dimora a Valmontone.