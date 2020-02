Nola, picchia e tenta di violentare la madre: 29enne finisce in carcere

La violenta e assurda vicenda si è svolta nella notte a Nola, comune della città di Napoli. Un ragazzo di 29 anni rientrato a casa completamento ubriaco ha sfogato la sua rabbia contro la madre, una donna di 48 anni di origini rumene. In preda all’ira ha iniziato ad inveire contro la donna, dopodiché ha inziato a picchiarla con violenza. In seguito all’aggressione il figlio della vittima ha anche provato ad abusare sessualmente di lei.

Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della violenta vicenda avvenuta nella notte a Nola. Ad allarmare i carabinieri sono stati alcuni vicini da casa della vittima, spaventati dalle urla e dai rumori che provenivano dall’appartamento in cui la donna viveva con il figlio. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 29enne ancora agitato mentre inveiva contro la madre, era in evidente stato di ebrezza. Dopo averlo bloccato i carabinieri lo hanno arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata violenza sessuale e lesioni. Dopo l’arresto per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. La vittima ha raccontato che non era la prima volta che il figlio assumeva comportamenti violenti nei suoi confronti. In seguito all’aggressione è stata portata all’ospedale di Nola, i medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in 15 giorni.