La violenta aggressione si è svolta a San Salvo, in provincia di Chieti, dove un ragazzo di 21 anni si è scagliato con violenza contro la madre, una donna di 56 anni. Il motivo? Pretendeva da lei dei soldi, quando però la madre si è rifiutata di assecondare la sua ennesima richiesta di denaro è andato su tutte le furie.

Il ragazzo, disoccupato, ha iniziato ad insultare pesantemente la madre per poi lanciarle addosso degli oggetti contundenti. Dalle indagini svolte dai Carabinieri è emerso che non era la prima volta che la picchiava, la donna viveva ormai nel terrore a causa del comportamento violento del figlio. Spesso le chiedeva dei soldi, probabilmente per acquistare sostanze stupefacenti, non sempre però lei poteva darglieli.

Di fronte al rifiuto della donna il 21enne è diventato pericoloso e aggressivo nei confronti della madre, quest’ultima è addirittura finita al pronto soccorso. In seguito all’ultimo episodio di violenza il magistrato ha ordinato nei confronti del ragazzo, accusato di maltrattamenti in famiglia, il divieto di avvicinamento alla 56enne e al suo domicilio. Nei suoi confronti anche il divieto di dimora nel comune di San Salvo. La madre potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dal figlio.

