Fonteno, da anni picchia l’anziana madre: 56enne in manette

È successo nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto a Fonteno, comune della città di Bergamo. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 56 anni ha sfogato la sua rabbia contro l’anziana madre, una donna di 76 anni. Diverse le segnalazioni che svelavano che l’uomo maltrattava da tempo la madre, una vedova pensionata poco autosufficiente.

Le segnalazioni hanno allarmato le forze dell’ordine, queste sono intervenuto non appena hanno sentito la donna urlare perché il figlio la stava picchiando per l’ennesima volta. Queste le sue parole: “Ahia! Mi fai male! Lasciami stare!”. I carabinieri si sono precipitati all’interno dell’abitazione in cui madre e figlio vivono, a Fonteno. Una volta dentro hanno trovato l’anziana donna spaventata e in lacrime, aveva sul corpo gli evidenti segni delle percosse subite, aveva anche un livido sul viso. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, la 76enne è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. I medici dopo averla visitata e medicata le hanno riscontrato un trauma cranico, guaribile in una settimana.

Ai carabinieri l’anziana donna ha confessato che non era la prima volta che il figlio la picchiava, i maltrattamenti infatti andavano avanti ormai da anni. Il 56enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato nel carcere di Bergamo. La 76enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dal figlio violento.