Cagliari, 18enne aggredisce e minaccia la madre: arrestato figlio violento

La violenta vicenda si è svolta nella serata di sabato 30 maggio 2020 a Cagliari. Un ragazzo di 18 anni, in seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, ha insultato, minacciato e picchiato la madre. Preoccupati dalle forti urla e dalle richieste di aiuto della donna, sono stati i vicini di casa ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al furioso litigio.

Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo dell’aggressione avvenuta pochi giorni fa a Cagliari. Giunti sul posto gli agenti hanno sentito le urla della donna e le minacce del ragazzo mentre erano ancora in cortile. I poliziotti si sono precipitata all’interno dell’abitazione di madre e figlio dove hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime. Il figlio l’aveva appena presa a schiaffi e pugni e continuava ad inveire contro di lei mentre la minacciava di morte con un cacciavite. I poliziotti hanno subito bloccato il 18enne e prestato i primi soccorsi alla vittima, l’hanno soprattutto tranquillizzata dopo le percosse subite.

Agli agenti la vittima ha confessato che i maltrattamenti e le minacce andavano avanti da circa tre anni. Il figlio oltre ad essere violento con lei lo era anche con il suo compagno. Il ragazzo di soli 18 anni è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato trasportato nella casa circondariale di Uta dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.