Vitinia, aggredisce la madre e si chiude in casa: 35enne denunciato

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Vitinia, una frazione di Roma. Un uomo di 35 anni, in un momento di alterazione psicofisica, si è scagliato contro la madre all’interno del loro appartamento. L’uomo l’ha picchiata con molta violenza, lei per sfuggire ad ulteriori maltrattamenti è stata costretta ad allontanarsi dall’abitazione. Le forti urla e le richieste di aiuto provenire dal loro appartamento hanno allarmato non poco i vicini di casa. Probabilmente sono stati loro ad allarmare le forze dell’ordine per mettere fine al litigio.

In seguito alla segnalazione di lite violenta in casa, i carabinieri si sono precipitati nel luogo dell’aggressione avvenuta a Vitinia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna per strada, era disperata e in lacrime. Il figlio si era invece chiuso in casa e non permetteva a nessuno di entrare. I carabinieri sono riusciti a fare irruzione all’interno dell’abitazione con l’aiuto dei Vigili del Fuoco. Alla vista degli agenti il 35enne ha opposto resistenza, per bloccarlo hanno dovuto fare ricorso allo spray urticante.

La vittima dopo le percosse subite dal figlio è stata accompagnata all’ospedale per ricevere le cure necessarie. Il 35enne, invece, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato poi portato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto psichiatrico.