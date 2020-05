Roma, minaccia familiari con un coltello per i soldi della droga: arrestato

La violenta vicenda si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio 2020 nella zona di Piazza Bologna a Roma. Un ragazzo di 21 anni in preda alla furia ha minacciato con un coltello i suoi genitori e la zia all’interno del loro appartamento, per difendersi dall’ira del ragazzo il padre ha impugnato un bastone. Il figlio era molto agitato, il motivo della sua rabbia? Il padre si era rifiutato di dargli del denaro per comprare la droga.

Dopo aver ricevuto la segnalazione di lite in famiglia, la Polizia si è precipitata sul luogo dell’aggressione avvenuta a Roma. Giunti all’interno dell’appartamento i poliziotti hanno trovato il ragazzo in evidente stato di agitazione. La madre e la zia del 21enne hanno confermato agli agenti le minacce ricevute dal ragazzo con un coltello da cucina. Il padre ai poliziotti ha detto di aver colpito il figlio al braccio e sul volto con il bastone per cercare di calmare la sua furia nei loro confronti.

I genitori del 21enne hanno confessato che non era la prima volta che il figlio manifestava comportamenti violenti. Da circa due anni stava infatti seguendo una cura in una struttura di assistenza psicologica. Dopo l’aggressione il ragazzo è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Non appena i medici lo hanno dimesso per lui si sono aperte le porte del carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia.