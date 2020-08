Roma, minaccia la compagna con un martello: 47enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Roma, all’interno di un appartamento situato in via Cassia. Un uomo di 47 anni di origine marocchina, in seguito ad una lite nata per futili motivi tra le mura domestiche, ha aggredito la compagna con violenza. L’ha anche minacciata con un martello. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della coppia, preoccupati dalle urla e dalle richieste di aiuto della donna.

Tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta aggressione avvenuta pochi giorni fa in via Cassia a Roma. Giunti all’interno dell’abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime. Il 47enne stava ancora urlando contro di lei su tutte le furie. Ai carabinieri la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il compagno la picchiava. I maltrattamenti e le percosse andavano avanti ormai da tempo, la donna però non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo, sperava che col tempo le cose sarebbero cambiate ma così non è stato.

In seguito alle confessioni della donna, i carabinieri hanno arrestato il 47enne con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli. La vittima potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dal compagno violento.