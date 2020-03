Roma, maltratta e minaccia la mamma e la sorella: 49enne in manette

A causa dell’emergenza Coronavirus la gente è costretta a rimanere chiusa in casa, aumentano così anche i casi di maltrattamenti in famiglia, a Roma si è verificato un nuovo episodio di violenza domestica. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di oggi, 27 marzo 2020. Dopo una violenta lite avvenuta tra le mura domestiche, un uomo di 49 anni ha minacciato e maltrattato la mamma e la sorella.

Stanca di subire le continue minacce e i maltrattamenti da parte del figlio violento, una donna di 69 anni ha allarmato le forze dell’ordine per impedire all’uomo di maltrattare ancora lei e la figlia. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta stamattina a Roma. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione mentre inveiva contro la madre e la sorella.

L’arrivo dei carabinieri ha impedito che la situazione si trasformasse in una vera e propria tragedia. I carabinieri hanno bloccato l’uomo e messo fine alla violenta lite. Il 49enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.