Centocelle, 47enne minaccia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato

Ennesimo episodio di violenza ai danni delle donne, questa volta i fatti si sono svolti a Roma, nel quartiere Centocelle. Un uomo romano di 47 anni, dopo un litigio scoppiato per banali motivi tra le mura domestiche, si è scagliato con violenza contro la moglie. In presa alla furia ha iniziato a minacciarla e insultarla, senza curarsi del fatto che i loro tre figli minorenni stavano assistendo alla scena violenta.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati probabilmente i vicini di casa della coppia dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto della vittima. In seguito alla segnalazione di lite in appartamento, tempestivo è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Roma, all’interno di un appartamento in via dei Platani, nel quartiere di Centocelle. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 47enne visibilmente agitato, stava ancora minacciando la moglie davanti ai loro tre figli minorenni.

I carabinieri hanno subito bloccato l’uomo e tranquillizzato la moglie e i tre figli. Agli agenti la donna ha raccontato che non era la prima volta che l’uomo manifestava simili comportamenti, violenti e minacciosi. I maltrattamenti andavano infatti avanti dal 2014, lei in passato lo aveva già denunciato. Il 47enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, dopodiché è stato portato nel carcere di Rebibbia.