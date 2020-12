Palermo, picchia ancora la moglie davanti al figlio: allontanato da casa

È finalmente finito l’incubo di una donna picchiata e maltrattata da tempo dal marito violento, i fatti si sono svolti nei giorni scorsi a Palermo. L’uomo sfogava spesso la sua rabbia contro la moglie, soprattutto quando faceva abuso di alcool. Pochi giorni fa l’ennesimo episodio di violenza, in preda all’ira l’ha picchiata ancora, davanti agli occhi impauriti del figlio.

Dopo averla picchiata l’uomo è andato via di casa, ma è rientrato poco dopo con aria minacciosa. Probabilmente voleva picchiarla ancora, ma non appena è arrivato a casa ha dovuto fare i conti con un’amara e inaspettata scoperta. Quale? Ad attenderlo c’era la Polizia. È stata la madre della vittima ad allarmare le forze dell’ordine, stanca di vedere i maltrattamenti che la figlia continuava a subire in silenzio. Ai poliziotti la moglie del violento uomo ha confessato che non era infatti la prima volta che la picchiava, i maltrattamenti e le minacce andavano avanti da tempo ed erano ormai all’ordine del giorno. Lei non lo denunciava per paura, sperava che prima o poi lui avrebbe cambiato atteggiamento ma così non è stato.

Gli agenti hanno notificato all’uomo un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, un appartamento situato a Palermo. Non potrà avvicinarsi più alla moglie e ai luoghi da lei frequentati. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita insieme al figlio, senza avere più paura di essere aggredita dal marito violento.