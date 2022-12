Palermo, picchia e chiude in casa la moglie: 27enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una giovane donna picchiata e maltrattata da tempo dal marito, i fatti si sono svolti nella giornata di ieri 1 dicembre 2022 a Palermo. Tornato a casa dopo il lavoro un uomo di 27 anni originario del Bangladesh si è scagliato per l’ennesima volta contro la moglie con ferocia.

Il marito violento le ha tirato i capelli, l’ha colpita sul corpo e sul viso e subito dopo l’ha fatta cadere a terra e le ha messo un piede sopra la gola per impedirle di respirare. Stanca di subire i continui maltrattamenti del 27enne questa volta la donna ha trovato il coraggio di ribellarsi e lo ha denunciato. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui si è svolta l’aggressione, a Palermo.

Agli agenti la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il marito la picchiava, da tempo la sua vita era diventata un inferno. In molte occasioni l’aveva picchiata e minacciata di morte, in alcuni casi l’aveva anche chiusa in casa impedendole di uscire. Spesso mentre la aggrediva la faceva spogliare e le scattava delle foto minacciandola di pubblicarle sui social se non avesse chiesto dei soldi ai familiari. Il 27enne è stato arrestato e portato in carcere, la moglie potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere picchiata e maltrattata dal violento marito.

