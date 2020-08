Inzago, picchia e minaccia la moglie con un coltello: i figli lo fanno arrestare

La violenta vicenda si è svolta nei giorni scorso a Inzago, comune della città di Milano. Un uomo albanese di 52 anni senza alcun motivo si è scagliato violentemente contro la moglie, una donna di 41 anni. L’uomo ha impugnato un grosso coltello da cucina e ha minacciato di uccidere la moglie, intanto la picchiava con violento pugni. L’uomo era completamente ubriaco.

Tutto è successo davanti ai figli della coppia, di 20 e 17 anni. Sono stati proprio loro, in preda alla paura e alla disperazione, ad allarmare le forze dell’ordine per salvare la madre dall’ira del padre violento. In seguito alla richiesta di aiuto dei due ragazzi, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo dell’aggressione avvenuta pochi giorni fa a Inzago. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione, si sono subito accorti che aveva abusato con l’alcool. La 41enne e i suoi due figli erano terrorizzati.

I carabinieri hanno subito bloccato l’uomo, lo hanno arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto il 52enne è stato portato nel carcere di San Vittore. La moglie è stata invece portata in ospedale per ricevere le cure necessarie dopo le percosse subite. I medici le hanno riscontrato alcune contusione ed un taglio al piede. Ai carabinieri ha confessato che i maltrattamenti andavano avanti da anni, con l’arresto del marito potrà finalmente smettere di vivere con l’ansia e la paura.