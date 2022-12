Belpasso, donna uccisa a colpi di fucile: è caccia all’assassino

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 dicembre 2022 in contrada Rotondella a Belpasso, comune della città di Catania. Il cadavere di una donna di origini straniere è stato ritrovato all’interno di un casolare dove la donna viveva. Stando alle prime informazioni sul caso sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco, un fucile da caccia.

Sul posto immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del medico legale per i dovuti rilievi del caso. La vittima è Georgeta Ancuta Pop, una donna di 43 anni, era separata dal marito e lavorava come bracciante agricola in un’azienda agricola a Belpasso. Al momento non è noto il movente che abbia spinto il killer ad ucciderla, non si sa nemmeno da quanto tempo la donna fosse morte. Sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza ogni dettaglio sul decesso.

I Carabinieri indagano per cercare di capire chi abbia ucciso la 43enne, al momento è stato escluso un coinvolgimento da parte dell’ex marito. L’uomo infatti da anni è tornato a vivere in Romani insieme alla figlia nata dal loro matrimonio. Gli agenti stanno indagando all’interno della cerchia di frequentazioni della donna, al momento però non è ancora chiaro chi possa averla uccisa.

