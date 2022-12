Rimini, donna accerchiata dai lupi: si è difesa con una pala

L’assurda e spaventosa vicenda è avvenuta a Rimini nella giornata di ieri, mercoledì 30 novembre 2022, subito dopo il confine provinciale a Granarola di Gradara. Sette lupi hanno invaso un’azienda agricola e hanno circondato in pochi istanti la moglie del proprietario, Danilo Mancini. La donna stava dando becchime a tacchini e polli quando si è ritrovata accerchiata dagli animali.

In preda al terrore la donna si è difesa con una pala che fortunatamente si trovava vicino a lei. I lupi hanno azzannato alcuni degli animali, tanti si sono dati alla fuga, dopodiché sono andati via verso i campi che si trovano nei dintorni con le loro prede. In seguito alla pericolosa vicenda Mancini ha subito allarmato del forze dell’ordine e il 118 per prestare soccorso alla moglie, era visibilmente sotto shock.

Piuttosto arrabbiato e spaventato l’uomo si è sfogato dicendo che le istituzioni non fanno nulla per proteggerli da questa delicata situazione non più tanto insolita ultimamente. Si chiede se per fare gli agricoltori debbano iniziare ad andare in giro con dei fucili da caccia. Ha poi detto: “E se ci fosse stato un bambino li in mezzo? I politici devono darci risposte. Ne va delle nostre vite“.

