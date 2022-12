La tragica vicenda si è svolta intorno alle 12 di ieri, mercoledì 30 novembre 2022 a Milano, all’interno di un appartamento situato nel quartiere Barona al civico 1 di via Lope de Vega. La vittima è una donna di 51 anni, Wafaa Chrakoua, ad ucciderla è stato il marito 59enne, Bouchaib Sidki. Dopo averla uccisa l’uomo si è allontanato dalla casa in cui è avvenuto l’omicidio e si è subito consegnato a una pattuglia dei carabinieri che ha avvistato in zona.

In seguito alla confessione dell’uomo immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo in cui si sono svolti fatti a Milano. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Era già morta al loro arrivo. Sul corpo della donna sono state trovate diverse ferite da taglio, è probabile che il marito l’abbia colpita con un coltello da cucina.

Non è noto il movente che abbia spinto il 59enne ad aggredire con ferocia la moglie fino ad ucciderla. Alcuni vicini di casa hanno detto ai Carabinieri che i due litigavano spesso. In diverse occasioni l’uomo era stato aggressivo anche nei confronti di alcuni condomini. Per sedare i litigi a volte erano anche intervenuti, la donna però aveva sempre detto di non preoccuparsi perché il marito urlava per rimproverare i figli. Sul posto oltre ai Carabinieri sono intervenuti anche i poliziotti e la scientifica per i dovuti rilievi del caso. Il 59enne è stato arrestato.

