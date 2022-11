Catania, minaccia l’ex moglie con un coltello: 38enne in manette

I fatti si sono svolti nella notte a Catania, all’interno di un appartamenti situato nel quartiere Canalicchio. Intorno alle due di notte in preda alla paura e al terrore una giovane ragazza ha allarmato le forze dell’ordine dicendo che il padre stava per uccidere la madre. Tutto è successo in seguito ad una furiosa lite scoppiata tra i due coniugi tra le mura domestiche.

Ricevuta la segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo in cui è stata sfiorata la tragedia, a Catania. Giunti sul posto hanno trovato un vicino di casa che stava cercando di calmare il 38enne ancora in preda all’ira, era subito intervenuto dopo aver sentito le forti urla provenire dall’abitazione della coppia. Marito e moglie sono in fase di separazione, lei lo ha lasciato perché non sopportava più la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Quando il 38enne si è presentato a casa non volevano farlo entrare, gli hanno però aperto la porta perché continuava a gridare e a disturbare il vicinato.

Entrato in casa l’uomo ha preteso dall’ex moglie una somma di denaro pari a 500 euro. Ha poi iniziato a minacciarla di morte con un coltello e un paio di forbici. Terrorizzata la figlia ha distratto il padre permettendo alla madre e al fratello di trovare rifugio a casa di alcuni vicini. Il 38enne è stato arrestato con le gravi accuse di atti persecutori ed estorsione, nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE -> Torre del Greco, minaccia di sfigurare l’ex con l’acido: arrestato 47enne