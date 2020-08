Torino, perseguita l’ex compagna e si introduce in casa sua: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna di 43 anni, perseguitata e minacciata da tempo dall’ex compagno 34enne, i fatti si sono svolti nel pomeriggio di domenica 24 agosto 2020 a Torino, nel quartiere Campidoglio. L’uomo si è introdotto a casa dell’ex. Non era la prima volta che l’uomo manifestava comportamenti persecutori e minacciosi nei confronti dell’ex convivente. Il 34enne non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore.

Stanca di subire gli episodi di molestie e minacce da parte dell’ex compagno, la vittima ha subito allarmato le forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato per lei il suo incubo. In seguito alla richiesta di aiuto della donna, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere Campidoglio di Torino. Giunti all’interno dell’appartamento della 43enne, gli agenti hanno trovato l’uomo ancora molto agitato. La vittima era in preda alla paura.

Dopo aver bloccato il 34enne, i carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori. Si tratta di un uomo originario del Senegal, senza fissa dimora, pregiudicato e irregolare in Italia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in carcere. La 43enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere perseguitata e minacciata dall’ex compagno.