Castellammare, 33enne ai domiciliari minaccia e perseguita ex: arrestato

È finalmente finito l’incubo di una donna minacciata e perseguitata da tempo dall’ex marito, un uomo di 33 anni di Castellammare di Stabia. L’uomo non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio, proprio per questo continuava a perseguitarla facendola vivere costantemente con la paura e l’ansia. La donna temeva per la sua incolumità.

Il 33enne era già agli arresto domiciliari con dispositivo elettronico, questo non gli ha però impedito di continuare a perseguitare l’ex moglie. Le inviava messaggi e foto intimidatorie tramite il suo telefono e i social network, minacciandola anche pesantemente. In preda alla paura e stanca di subire i comportamenti minacciosi e persecutori da parte dell’ex marito, la vittima si è rivolta alle forze dell’ordine per mettere fine a quello che era diventato da tempo il suo incubo. In seguito alle dovute indagini, gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno accertato il comportamento minaccioso e persecutorio del 33enne ai danni della sua ex moglie. Il Tribunale di Torre Annunziata ha quindi deciso di emettere nei confronti dell’uomo un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare in carcere. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura e ansia a causa dell’atteggiamento del suo ex marito.