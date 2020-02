Padova, minaccia di bruciare la casa dell’ex dopo una lite: arrestato

La spaventosa e violenta vicenda si è svolta intorno alle 22 di venerdì 14 febbraio a Padova. Un uomo di 49 anni si è presentato per l’ennesima volta a casa dell’ex fidanzata, una donna di 52 anni. Da tempo l’uomo perseguitava l’ex facendola vivere nella paura. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore.

Dopo essersi presentato completamente ubriaco a casa dell’ex fidanzata, un appartamento situato in via Francesco Beltrame a Padova, l’uomo ha iniziato ad inveire contro di lei. Il 49enne inizialmente ha insultato l’ex, in preda all’ira l’ha poi minacciata dicendole che avrebbe dato fuoco al suo appartamento. Spaventata dal comportamento dell’ex fidanzato, la donna ha subito allarmato le forze dell’ordine. In seguito alla richiesta di aiuto della 52enne, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della vicenda avvenuta venerdì sera a Padova.

Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo fuori di sé, ubriaco continuava ad insultare e minacciare la vittima. Dopo averlo bloccato e ammanettato, i carabinieri hanno arrestato il 49enne con la grave accusa di atti persecutori. Agli agenti la donna ha raccontato che l’uomo la perseguitava da quando la loro relazione era giunta al capolinea. Dopo l’arresto dell’ex, la 52enne potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita.