Ivrea, denunciato dall’ex continua a perseguitarla e minacciarla: arrestato

La vicenda si è svolta nella notte di giovedì 23 luglio a Ivrea, l’incubo di una donna perseguitata e minacciata dall’ex compagno 35enne è finalmente finito. L’uomo non riusciva ad accettare la fine della loro relazione, per questo continuava a minacciare e seguire l’ex facendola vivere con l’ansia e la paura. Stanca di subire i comportamenti persecutori e minacciosi dell’ex, la donna si è recata dai carabinieri della compagnia di Ivrea per denunciare l’ex compagno.

La vittima dopo aver denunciato l’ex era convinta che il suo incubo fosse finalmente finito, pensava che l’uomo l’avrebbe finalmente lasciata in pace, ma così non è stato. Nella notte di giovedì l’ex compagno l’ha beccata insieme ad un amico, con loro c’era anche la figlia minore. Il 35enne li ha subito inseguiti, non appena è riuscito a raggiungerli ha iniziato ad inveire contro di loro con molta violenza. Si è anche lamentato del fatto di non riuscire a vedere la figlia da giorni.

In preda alla paura la donna e il suo amico sono scappati e hanno allarmato le forze dell’ordine. I carabinieri sono riusciti subito a rintracciare l’uomo, era sotto casa dell’ex compagna, si tratta di un 35enne pregiudicato e disoccupato. L’uomo è stato arrestato con le gravi accuse di violenza privata e atti persecutori. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di Ivrea.