Milano, si reca ancora sotto casa dell’ex e la minaccia: 33enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna di 33 anni, perseguitata e minacciata da tempo dall’ex compagno 33enne, i fatti sono avvenuti intorno alle 12 di martedì 25 agosto 2020 a Milano. Nei confronti dell’uomo era stato già emesso un divieto di avvicinamento all’ex compagna. Poche settimane fa aveva anche ricevuto un primo ammonimento, tutto ciò non gli ha però impedito di presentarsi ancora una volta sotto casa dell’ex compagna.

La storia d’amore tra loro era giunta al capolinea già da un anno e mezzo, l’uomo continuava però a minacciare e perseguitare la 33enne, voleva vendicarsi. Martedì mattina la donna era a casa insieme ad un’amica quando ha visto che il suo ex si era recato di nuovo da lei, un appartamento situato nel quartiere Borona di Milano. Dal cortile la insultava pesantemente e la minacciava. Stanca dei comportamenti minacciosi e persecutori dell’uomo, la vittima ha subito allarmato le forze dell’ordine. Non appena lui ha capito che l’ex compagna aveva chiamato la Polizia è andato via.

Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo in cui è avvenuta la vicenda nei giorni scorsi. Gli agenti hanno subito rintracciato l’uomo in un parco vicino casa della sua ex compagna. I poliziotti hanno scoperto che il 9 agosto l’uomo si era già recato sotto casa della 33enne per minacciarla. Dieci giorni dopo nei suoi confronti era stato emesso il divieto di avvicinamento alla donna. I poliziotti hanno quindi arrestato il 33enne per atti persecutori ai danni dell’ex compagna. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato nel carcere di San Vittore.