Milano, minaccia e insulta i genitori per i soldi della droga: arrestato

La vicenda si è svolta a Milano, in zona Cenisio Monumentale. Un uomo di 48 anni con gravi problemi di tossicodipendenza ha minacciato per l’ennesima volta i suoi genitori. Il motivo? Pretendeva da loro i soldi per acquistare la drogra. L’uomo si è recato davanti casa dei suoi genitori, il padre ha 75 anni la madre invece 84, loro non volevano aprirgli ma lui ha tentato di sfondare la porta mentre li minacciava di morte e li insultava pesantemente.

In preda alla paura, gli anziani genitori del 48enne hanno chiamato le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di aiuto, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta a Milano, in via Monte Generoso. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo visibilmente agitato, lo hanno subito bloccato e arrestato con le accuse di maltrattamento e minacce.

I genitori del 48enne ai carabinieiri hanno raccontato che non era la prima volta che il figlio li minacciava e maltrattava per spingerli a dargli i soldi utili a comprare la droga. In passato lo hanno più volte denunciato, ma questo non è servito a fargli cambiare atteggiameno nei loro confronti. Dopo l’arresto, il figlio della coppia di anziani è stato portato nel carcere di San Vittore.