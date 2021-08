Milano, ladro entra in casa e minaccia 60enne con un pitbull: arrestato

È successo nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 agosto 2021 a Milano, all’interno di un appartamento situato in via Abetone. Tanta è stata la paura per un uomo di sessant’anni dopo che un ladro si è introdotto nella sua abitazione con l’intenzione di rapinarlo. Il malvivente è un uomo di 30 anni di origine marocchina, irregolare in Italia e con precedenti.

Il 30enne ha forzato la porta ed è entrato in casa intorno alle 3 di notte mentre il padrone di casa dormiva. Il fatto che il 60enne fosse in casa non ha impedito al rapinatore di provare a fare la rapina, al contrario si è recato da lui e lo ha svegliato puntandogli una torcia sul viso. Quando si è svegliato l’uomo si è trovato davanti ad un’amara scoperta, il ladro lo minacciava con un pitbull che teneva al guinzaglio. All’uomo ha poi chiesto di dargli tutto ciò che aveva in casa.

30enne tenta di rapinare un 60enne a Milano nella sua abitazione, è stato arrestato

In preda alla paura il 60enne ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto, le sue urla hanno messo in fuga il rapinatore. Prima di andare vita il 30enne ha però portato con sé un orologio, un portafogli, un computer e soldi in contanti. Il padrone di casa all’inizio ha provato ad inseguire il ladro, poco dopo però è tornato nel suo appartamento dove ha allarmato le forze dell’ordine.

Immediato è stato l’intervento della Polizia sul luogo della vicenda avvenuta nella notte a Milano. In poco tempo i poliziotti sono riusciti a rintracciare il malvivente che si era nascosto dietro un furgone non molto distante. Quando lo hanno trovato aveva ancora con sé la refurtiva, il ladro è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina, il suo cane è stato invece affidato al canile.

