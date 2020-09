Milano, minacciava i genitori e picchiava i figli: allontanato dalla famiglia

È successo a Milano, un uomo di 41 anni da tempo minacciava e maltrattava gli anziani genitori con lo scopo di estorcergli denaro. Pretendeva da loro 50 o 100 euro al giorno, quando si rifiutavano di assecondare le sue richieste di denaro li minacciava e diventava sempre più violento. I genitori dell’uomo erano costretti a vivere nel terrore, restavano chiusi in casa per paura di essere maltrattati dal 41enne.

A porre fine al malessere dei due anziani è stata la Polizia allontanando il figlio da loro. Dovrà rimanere lontano almeno un chilometro da loro e se non rispetterà il divieto di avvicinamento verrà arrestato e condotto in carcere. Il 41enne ha sempre manifestato comportamenti violenti, in passato maltrattava e picchiava anche l’ex compagna e i loro figli minorenni. In un’occasione ha dato un calcio al figlio di sei anni sulla bocca per ‘dargli una lezione’ causandogli una grave lesione del cavo orale. In passato ha manifestato comportamenti violenti anche all’asilo, minacciando più volte le maestre del figlio davanti agli altri bambini.

Con l’allontanamento la Polizia spera che l’uomo possa rendersi conto della gravità delle sue azioni nei confronti dei suoi genitori, dell’ex compagna e dei loro figli. Se il 41enne violerà il divieto di avvicinamento nei loro confronti e manifesterà ancora comportamenti violenti, per lui si apriranno le porte del carcere di Milano.