Terracina, picchia e umilia per anni la moglie: 50enne agli arresti domiciliari

A Terracina, comune della provincia di Latina nel Lazio, è finalmente finito l’incubo di una donna maltrattata, picchiata e umiliata da anni dal marito orco. Un uomo di 50 anni da anni sfogava la sua rabbia contro la moglie, la prendeva a pugni e la insultava. In uno degli episodio di violenza l’ha anche chiusa fuori casa e ha cambiato la serratura.

Il 50enne costringeva la moglie a subire oltre ai maltrattamenti e alle percosse anche molte umiliazioni. La trattava come se fosse la sua cameriera, la faceva infatti rimanere in piedi nella stanza dopo avergli servito da mangiare. Per non rovinare l’unità della sua figlia, la vittima ha sopportato per anni il comportamento violento e vessatorio del marito, senza mai recarsi in caserma o al pronto soccorso quando lui la feriva. A dicembre la donna non ce l’ha fatta più e ha trovato il coraggio di lasciare l’uomo e di andare via di casa.

Nella sua nuova casa la donna aveva invitato alcune amiche per cenare insieme, alla sua porta si è presentato l’ormai ex marito. L’uomo ha bussato con violenza, dopodiché ha urlato alla moglie che non poteva fare feste perché quella era casa sua. A causa dei maltrattamenti del marito, la vittima soffriva di grave ansia. Immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine suo luogo della vicenda avvenuta a Terracina. Il giudice ha ritenuto il 50enne pericoloso e incapace di attivare freni inibitori, nei suoi confronti ha disposto gli arresti domiciliari.