Torino, perseguita e minaccia l’ex dopo la loro rottura: arrestato 48enne

È successo pochi giorni fa a Torino, nella zona San Paolo. Un uomo di 48 anni dopo la fine della loro storia d’amore continuava a perseguitare e minacciare l’ex compagna. Stanca di subire i comportamenti violenti e persecutori dell’ex compagno, la donna ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato l’uomo nei dintorni del posto di lavoro della vittima. Agli agenti la donna ha raccontato che l’ex compagno era sempre stato morbosamente geloso quando stavano insieme, non voleva che lei lavorasse. In più occasioni l’ha picchiata e minacciata costringendola a lasciare diversi posti di lavoro così che lei non avesse contatti con altre persone. La vittima non sopportava più il comportamento minaccioso dell’ex compagno, proprio per questo aveva deciso di troncare la loro relazione.

Dopo la rottura il comportamento dell’uomo non è mai cambiato, continuava a perseguitarla, la minacciava dicendole che le avrebbe fatto perdere ancora una volta il suo impiego. Giunti sul posto, un negozio situato nella zona San Paolo di Torino, i poliziotti hanno trovato la donna spaventata per la continua presenza dell’uomo nei dintorni del luogo in cui lavora. Gli agenti dopo aver bloccato il 48enne lo hanno arrestato con l’accusa di atti persecutori. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere minacciata e perseguitata dall’ex compagno geloso.