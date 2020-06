Segrate, insulta e minaccia di morte la vicina di casa: 35enne in manette

È finalmente finito l’incubo di una donna brasiliana di 50 anni, perseguitata, insultata e minacciata di morte per mesi dal suo vicino di casa a Segrate, noto comune della città di Milano. L’uomo, un italiano di 35 anni, era ormai ossessionato dalla sua vicina di casa, le ha reso la vita un inferno per diversi mesi.

Ogni volta che vedeva la sua vicina di casa la insultava pesantemente e la minacciava addirittura di morte. Spesso andava a bussare alla sua porta per offenderla e aggredirla verbalmente. Fortunatamente però non l’ha mai aggredita fisicamente. Stanca di vivere con l’ansia e il terrore, la donna a maggio ha trovato il coraggio di denunciare il suo vicino di casa. Ha preferito anche cambiare casa per allontanarsi da lui.

Dopo la denuncia della donna, i carabinieri hanno iniziato ad indagare sul 35enne, già noto alle forze dell’ordine. In passato era stato già accusato di stalking ai danni della sua ex moglie. In seguito alla denuncia e alle indagini svolte, gli agenti hanno arrestato l’uomo per il reato di atti persecutori aggravati contro la sua vicina di casa. Dopo l’arresto è stato portato nel carcere di San Vittore. La 50enne potrà finalmente smettere di avere paura di essere insultata e minacciata dal 35enne.