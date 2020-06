Quartu, ubriaca aggredisce e minaccia il padre: arrestata figlia violenta

È finalmente finito l’incubo di un uomo, picchiato e maltrattato da tempo dalla figlia all’interno del loro appartamento situato a Quartu Sant’Elena, comune della città di Cagliari. Nella giornata di ieri, in seguito ad un lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, la donna ha iniziato ad inveire contro il padre. Lo ha aggredito non solo verbalmente ma anche fisicamente. La figlia della vittima era ubriaca quando è scoppiata la lite tra loro.

Stanco di subire gli insulti e i maltrattamenti della figlia violenta, l’uomo ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione tempestivo è stato l’intervento degli Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena sul luogo della violenta aggressione. I poliziotti hanno bloccato la donna, hanno subito notato che si trovava in uno stato di alterazione psicofisica a causa dell’abuso di alcool. La figlia in preda alla rabbia aveva aggredito il padre e rotto molti oggetti presenti all’interno della loro abitazione.

Ai poliziotti l’uomo ha confessato che non era la prima volta che la figlia lo picchiava, insultava e minacciava di morte, i maltrattamenti andavano avanti ormai da tempo. La figlia della vittima è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto per lei si sono aperte le porte del carcere di Uta.