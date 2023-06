Sant’Antonio Abate, maltratta e minaccia l’ex: 38enne in manette

I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, domenica 4 giugno 2023 a Sant’Antonio Abate, comune della città di Napoli. Nei giorni scorsi una donna aveva denunciato il marito stanca di subire maltrattamenti e minacce tra le mura domestiche, alle forze dell’ordine ha raccontato che i comportamenti violenti andavano avanti da circa un anno.

Oltre ad essere violento il marito, un uomo di 38 anni di Sant’Antonio Abate, era sempre più geloso e sfogava spesso la sua insana rabbia contro la moglie. In seguito alla denuncia era scattato il codice rosso, ma questo non è servito a far rimanere l’uomo lontano dalla vittima. In preda alla rabbia e all’agitazione si è infatti recato da lei, a casa dell’ex suocera, perché voleva un chiarimento. Ha iniziato ad urlare e ha minacciare di morte l’ex moglie quando non ha capito che non volevano farlo entrare in casa, ha anche danneggiato il portone d’ingresso.

Terrorizzata la donna ha subito allarmato le forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse ancora. Giunti sul posto i Carabinieri hanno bloccato il 38enne e lo hanno arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L’uomo è stato poi condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

