Luca, 26enne maltratta e minaccia tutta la famiglia: arrestato

L’aggressione si è svolta a Lucca, dove un ragazzo di 26 anni si è scagliato con violenza contro i suoi familiari senza alcun motivo. Non era la prima volta che manifestava simili comportamenti violenti contro tutta la famiglia. Le lesioni, i maltrattamenti e le minacce infatti andavano avanti da circa otto mesi.

Il ragazzo non è stato violento solo con loro. Nell’ultimo periodo mentre era ricoverato all’ospedale San Luca nel reparto di psichiatria ha infatti sfogato la sua rabbia anche contro un infermiere. Gli ha procurato lesioni colpendolo con un pugno e in un’altra circostanza ha anche distrutto alcune apparecchiature dell’ospedale. Il 26enne è stato definito come una persona violenta. A causa delle sue azioni di violenza è stata inoltrata al G.I.P dalla Procura della Repubblica la necessaria richiesta di applicazione di misura cautelare in carcere. Questa è stata approvata.

Dopo che ha aggredito e minacciato per l’ennesima volta i suoi familiari il 26enne è stato infatti arrestato dalla Polizia a Lucca con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni ai danni del padre, della madre e della sorella. È stato poi condotto nel carcere di Sollicciano a Firenze, il quale è dotato di reparto medico psichiatrico.

LEGGI ANCHE -> Roma, polizotta uccisa da un collega a colpi di pistola: lui si è tolto la vita